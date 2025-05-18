Рим (WTA). Финал. Кудерметова и Мертенс сыграют с Паолини и Эррани

Сетка турнира здесь. Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 6 – 18 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 6 009 593 евро Открытые корты, грунт Парный разряд Финал Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) Вероника Кудерметова (Россия) / Элиза Мертенс (Бельгия) Дата проведения 18 мая, 13.
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