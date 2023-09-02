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Берлев стал капитаном «Адмирала». Форвард дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне – в 28 лет

29-летний нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Он набрал 14 (5+9) очков в 48 играх регулярки, а в плей-офф добавил 7 (3+4) баллов в 11 играх.

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