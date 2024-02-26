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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Префект Алексей Пашков встретился с участниками боевых действий

Префект Алексей Пашков встретился с участниками боевых действий

Ветераны Афганистана помогают на передовой Торжественная встреча с ветеранами-афганцами, посвящённая 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, прошла на прошлой неделе в культурном центре «Салют» на улице Свободы.

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