Префект Алексей Пашков встретился с участниками боевых действий

Ветераны Афганистана помогают на передовой Торжественная встреча с ветеранами-афганцами, посвящённая 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, прошла на прошлой неделе в культурном центре «Салют» на улице Свободы.
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