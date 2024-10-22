Конфликт исчерпан? В гостинице "Центральная" закрыли тему "трещин" из-за ЦУМа

Ранее сообщалось, что из-за строительства нового ЦУМа гостиницу начало "трясти". Видимо, теперь перестало Представители гостиницы "Центральная" в Барнауле отказались дальше обсуждать тему трещин в здании, которые стали появляться после начала строительства по соседству нового ЦУМа.