❗В Волгоградской области зарегистрирован первый случай инфицирования лихорадкой Западного Нила. Заболевший – житель Волгограда.
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❗В Волгоградской области зарегистрирован первый случай инфицирования лихорадкой Западного Нила. Заболевший – житель Волгограда.
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