Производство электроники в России, или почему всё настолько хорошо

"Восстановление экономического здоровья, утерянного нами после 1917, заняло несколько десятилетий." А что у нас было экономическое здоровье. благодаря проигрышу 1905 г. и непонятно чего в первой п=мировой? Автор. вы совсем совсем больной? демшиза она всегда демшиза.

Россия сейчас - социальное государство, и заботится о благосостоянии граждан, тогда как СССР об этом не заботился?! А почему у нас нищает население, увеличивается имущественное расслоение, ухудшается демография и прочее?! Мы в разных Россиях с автором живем?! Или это такой извращенный стеб?!!!

В

Владимир

Афтар видимо не хрена не знает... При царе не было ни школ ни прочих учебных заведений для народа. Уепок, сын свинопаса, при царе у тебя бы не было ни какого образования, сейчас бы пас свиней и был бы крепостным у барина.... Тупой бред дебила.... При СССР выпускалась и электроника и компьютеры и вся техника. И Китай жил в 100 раз хуже, чем в СССР. Плешивый урод продался американцам и устроил стране ПЕРЕСТРОЙКУ и уничтожил всё, все технологии... отправил в прошлое страну лет так на 30. По этому в стране всё китаяйское...