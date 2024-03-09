Страна и люди
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Страна и люди

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Производство электроники в России, или почему всё настолько хорошо

Производство электроники в России, или почему всё настолько хорошо

В России есть проект по массовому выпуску самых передовых микросхем, с нормами в единицы нанометров. Это мировой уровень — если удастся запустить, на новых литографах можно будет делать любые процессоры, причём огромными тиражами (ссылка).

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Комментарии
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С
Странник
&quot;Восстановление экономического здоровья, утерянного нами после 1917, заняло несколько десятилетий.&quot; А что у нас было экономическое здоровье. благодаря проигрышу  1905 г. и непонятно чего в первой п=мировой?  Автор. вы совсем  совсем больной? демшиза она всегда демшиза.
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1 д.
Жувагин Игорь
Россия сейчас - социальное государство, и заботится о благосостоянии граждан, тогда как СССР об этом не заботился?! А почему у нас нищает население, увеличивается имущественное расслоение, ухудшается демография и прочее?! Мы в разных Россиях с автором живем?! Или это такой извращенный стеб?!!!
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21 час.
В
Владимир
Афтар видимо не хрена не знает... При царе не было ни школ ни прочих учебных заведений для народа. Уепок, сын свинопаса, при царе у тебя бы не было ни какого образования, сейчас бы пас свиней и был бы крепостным у барина.... Тупой бред дебила.... При СССР выпускалась и электроника и компьютеры и вся техника. И Китай жил  в 100 раз хуже, чем в СССР.  Плешивый урод продался американцам и устроил стране ПЕРЕСТРОЙКУ и уничтожил всё, все технологии... отправил в прошлое страну лет так на 30. По этому в стране всё китаяйское...
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