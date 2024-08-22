Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин в эфире подкаста на канале « Это футбол, брат!Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин в эфире подкаста на канале «Это футбол, брат!» рассказал, жалеет ли он о том, что в свое время покинул лондонскую команду.