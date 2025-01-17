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Будет ли высылка российского посла на этот раз, если вдруг окажется, что боевик мёртв?

Будет ли высылка российского посла на этот раз, если вдруг окажется, что боевик мёртв?

Второй день в австралийских СМИ стоит истерика по поводу своего наёмника Оскара Дженкинса, попавшего в российский плен.

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Комментарии
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Стефания Новак
Ничего себе, он убивает наших ребят, а мы должны волноваться из-за посла? Странно!
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23 час.
Геннадий Хрипунов
Чем меньше будет англо-пиндоских послов и их выблюдков у нас в России, тем легче будет нам за ними следить .
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20 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Всем наемникам только СМЕРТЬ!
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12 час.

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