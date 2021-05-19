Медвежий угол

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Европарламент признал выборы в Госдуму заведомо нелегитимными, и призвал построить в РФ демократию

Европарламент признал выборы в Госдуму заведомо нелегитимными, и призвал построить в РФ демократию

Окопавшиеся в Европарламенте проамериканские русофобы продолжают активно вредить отношениям Евросоюза и России.

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Александр
Кучка случайно набранных и никому не известных недоучек, геев и просто придурков. Себя не уважать с ними общаться.
Елена Тихомирова
Имеет место быть.яЯ не верю в чемтные выборы на пеньках.
Елена Тихомирова
Я не верю в честные ввборы на пеньках. Власть зачищает неугодных. Выбор без выбора.
Алексей Р
Пеньки в твоей голове, не более. Тебе хрень заказную показали и ты сразу лапшу стала на ушах поправлять.
Ирина
Путин уже боится и "красных " и своих "белых ". Грудинина 3 года травят путинские платные холуи и чиновники , для Платошкина прокурор запросил 6 лет тюрьмы , КПРФ хотят запретить ,Навального посадили в тюрьму . Только вот прозападных либерастиков Путин не боится ,ни одного из них не тронул и не тронет .
Алексей Р
Путин всех боится, только ты бесстрашная тут туфту зюгановскую бесконца несешь.

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