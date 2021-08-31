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Наследие безотцовщины: почему нелюбовь стала главным чувством в семьях

Наследие безотцовщины: почему нелюбовь стала главным чувством в семьях

От детей просто откупаются. Несмотря на то, что в современном обществе главенствует детоцентризм, то есть подрастающему поколению позволено очень многое, причем нередко в ущерб окружающим, настоящей, искренней любви родителей они зачастую лишены.

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