Наследие безотцовщины: почему нелюбовь стала главным чувством в семьях

От детей просто откупаются. Несмотря на то, что в современном обществе главенствует детоцентризм, то есть подрастающему поколению позволено очень многое, причем нередко в ущерб окружающим, настоящей, искренней любви родителей они зачастую лишены.
От детей просто откупаются. Несмотря на то, что в современном обществе главенствует детоцентризм, то есть подрастающему поколению позволено очень многое, причем нередко в ущерб окружающим, настоящей, искренней любви родителей они зачастую лишены.
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