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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лучшим бомбардиром РПЛ снова станет иностранец, считают букмекеры. Россияне не побеждали в гонке с 2022-го

Букмекеры оценили шансы российского футболиста стать лучшим бомбардиром РПЛ. По итогам прошлого сезона гонку бомбардиров выиграл колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, забивший 17 мячей.

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