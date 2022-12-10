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ST, НАZИМA, Анет Сай и Slame помогут тренерам на Фонбет Матче Звезд КХЛ

ST, НАZИМA, Анет Сай и Slame помогут тренерам на Фонбет Матче Звезд КХЛ. Популярные артисты станут помощниками главных тренеров сборных дивизионов.

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