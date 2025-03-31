Индексы в Европе и США падают на ожиданиях тарифов Трампа

Со 2 апреля Белый дом обещал ввести пошлины на товары из всех стран, при том что ранее даже отдельные торговые барьеры стали встряской для мировой экономики «Днем освобождения» Америки грядущие всеобщие тарифы объявил, по традиции не стесняясь громких выражений, сам президент США Дональд Трамп.