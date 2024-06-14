Банк России начнет рассчитывать официальные курсы валют на основе данных внебиржевых торгов

С 13 июня Банк России начнет определять официальные курсы доллара США и евро по отношению к российскому рублю на основе отчетных данных кредитных организаций по результатам проведенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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