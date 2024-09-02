В Новосибирске мать ребёнка с СМА пожаловалась на дороговизну лечения в Москве

По словам сибирячки, за курс лечения уже заплачено 100 тысяч, но клиника выставила счёт ещё на 200.Жительница Новосибирска, 10-летняя дочка которой страдает СМА (Спинальная мышечная атрофия), заявила о дороговизне лечения в московской клинике.