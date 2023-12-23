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Патрик Кэйн – 2-й игрок в истории НХЛ с 50 реализованными попытками в сериях буллитов. У Тэйвса 52, Оши с 49 делит 3-е место

Сегодня точный бросок форварда «Детройта» стал завершающим в серии против «Филадельфии» (7:6 Б).  В активе 35-летнего американца стало 50 удачных попыток в сериях за карьеру.

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