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Киберэксперт Щельцин назвал нейросети эффективной защитой от кибератак

Киберэксперт Щельцин назвал нейросети эффективной защитой от кибератак

Глава АНО «Цифровые платформы», киберэксперт Арсений Щельцин заявил, что единственный эффективный способ противодействия кибератакам с применением искусственного интеллекта — использование аналогичных нейросетевых технологий для защиты данных.

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