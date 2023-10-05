Об окончании СВО, потерях ВСУ и отношениях с Арменией: что сказал Путин на Валдае

Президент России дал оценку ситуации в стране и мире. Российский лидер Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Валдайского форума, где ответил на ряд вопросов представителям российской и зарубежной прессы.
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