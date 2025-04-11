🧶 В ялтинском посёлке Гаспра волонтёры изготавливают антидроновые одеяла для бойцов СВО Местные жительницы шьют в свободное от работы время.
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🧶 В ялтинском посёлке Гаспра волонтёры изготавливают антидроновые одеяла для бойцов СВО Местные жительницы шьют в свободное от работы время.