Привычки стройных женщин

Конечно, многое зависит от генетики, телосложения, от строения мышечной системы. Есть худые, мечтающие поправиться, они едят столько, сколько в них влезет, и есть полные (не толстые), которые стремятся похудеть, используя диеты, спорт, ограничения в пище, и остаются в форме.