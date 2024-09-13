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Привычки стройных женщин

Привычки стройных женщин

Конечно, многое зависит от генетики, телосложения, от строения мышечной системы. Есть худые, мечтающие поправиться, они едят столько, сколько в них влезет, и есть полные (не толстые), которые стремятся похудеть, используя диеты, спорт, ограничения в пище, и остаются в форме.

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