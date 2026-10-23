Стоимость работ составила 36,5 млн рублей. В здании заменили кровлю, окна и инженерные системы, а также установили новые трибуны на 132 места и спортивный инвентарь.
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