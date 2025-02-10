В России призвали предупреждать учеников об «опасности Дня святого Валентина»

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары» и председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров предложил проводить в школах классные беседы о «скрытых опасностях» празднования Дня святого Валентина.
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