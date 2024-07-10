Семьи Китаевых и Хозеевых стали победителями Всероссийского конкурса "Это у нас семейное"

Семьи из Улан-Удэ стали победителями Всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Семьям Китаевых и Хозеевых были вручены сертификаты на благоустройство или приобретение жилья на сумму 5 миллионов рублей и поездку в Россию.
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