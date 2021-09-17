Пять мужских манипуляций в отношениях с женщинами, и единственное средство защиты от них

ГАЛИНА АКСЕНОВА

Наверное это в сегодняшнем отсутствии морали и нравственности--имеет место быть. Но--не со мной! А вот я увидела другую мужскую проблему. Раньше глупые девчонки норовили сесть на шею богатенькому "папику" . А теперь мужчинки --норовят сесть на шею, вернее нырнуть в постель к женщине в возрасте-- далеко ЗА. Само усыновление?Я-- в таком возрасте. И смею вас уверить--таких мужчинок --МНОГО. И отбиваться от них так, чтобы не обидеть, очень сложно. Они готовы оказать вам ЛЮБЫЕ услуги--ЗА ВАШИ деньги. Одни прикрывают это своё желание избитыми комплиментами и мнимой влюблённостью. А --другие вполне откровенны. После перечня возможных услуг они добавляют, что--их услуги стоят ДОРОГО. Так что не надо обижать женщин--когда идёт вырождение мужчин.