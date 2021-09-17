Еще недавно считалось, что женщины – прирожденные мастера манипуляций. Опасные соперники, чуть не с пеленок обученные тому, как обхитрить, настоять на своем, и заставить мужчину сходить с ума от неразделенной любви.
Пять мужских манипуляций в отношениях с женщинами, и единственное средство защиты от них
Комментарии
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ГАЛИНА АКСЕНОВА
Наверное это в сегодняшнем отсутствии морали и нравственности--имеет место быть. Но--не со мной! А вот я увидела другую мужскую проблему. Раньше глупые девчонки норовили сесть на шею богатенькому "папику" . А теперь мужчинки --норовят сесть на шею, вернее нырнуть в постель к женщине в возрасте-- далеко ЗА. Само усыновление?Я-- в таком возрасте. И смею вас уверить--таких мужчинок --МНОГО. И отбиваться от них так, чтобы не обидеть, очень сложно. Они готовы оказать вам ЛЮБЫЕ услуги--ЗА ВАШИ деньги. Одни прикрывают это своё желание избитыми комплиментами и мнимой влюблённостью. А --другие вполне откровенны. После перечня возможных услуг они добавляют, что--их услуги стоят ДОРОГО. Так что не надо обижать женщин--когда идёт вырождение мужчин.
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3 г.
ВераВерная
Отсутствие нормальных мужчин ещё не повод цепляться за уродов. Но для женщин с низкой самооценкой ни эта статья, ни мой комментарий всё равно не будут иметь значения. Они будут продолжать цепляться. И мужчины будут продолжать находить таких женщин для поднятия собственной самооценки. Тут, как говорится, каждому - своё.
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3 г.
Сергей Лепехов
На каждую мужскую манипуляцию бабы выдумают десяток своих...
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3 г.
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