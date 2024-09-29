Синоптики ожидают «красные ветра» в Астраханской области в понедельник

Сильные порывы юго-восточного «красного» ветра до 18 м/с, ожидаются сегодня и в понедельник в астраханской области, предупреждают 29 сентября синоптики на официальном сайте местного Гидрометцентра, призывая к осторожности на улице.
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