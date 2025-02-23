Кадры поражения бронетранспортёра M1117 ВСУ, который пытался эвакуировать другой застрявший и брошенный M1117, также поражённый дроном.
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Кадры поражения бронетранспортёра M1117 ВСУ, который пытался эвакуировать другой застрявший и брошенный M1117, также поражённый дроном.
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