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Кадры поражения бронетранспортёра M1117 ВСУ, который пытался эвакуировать другой

Кадры поражения бронетранспортёра M1117 ВСУ, который пытался эвакуировать другой застрявший и брошенный M1117, также поражённый дроном.

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