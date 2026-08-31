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Артета об 1:0 с «Астон Виллой»: «Огромная победа, выигрывать здесь сложно. «Арсенал» показал отличную игру и заслужил это»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета высказался о выездной победе над « Астон Виллой » (1:0) во 2-м туре АПЛ .

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