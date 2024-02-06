В Нижегородской области стартовала Всероссийская донорская акция «Поколение добра». В период с 5 февраля по 5 марта жители региона смогут стать донорами костного мозга и помочь вовлечь в это движение еще больше активных молодых людей.
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