Тренер "Динамо" Личка: могли стать чемпионами раньше, чем Овечкин побить рекорд

Главный тренер футбольного московского "Динамо" Марцел Личка заявил, что в следующем сезоне Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Sport24.
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