Может ли оторваться стент и «поплыть» по сосуду, объяснила кардиолог Бокерия

Стентирование сосудов — это медицинская процедура для лечения сужения или блокировки артерий. Стенты помогают восстановить нормальный кровоток, ведь если не устранить сужение артерий, это может привести к серьезным состояниям, таким как инфаркт миокарда, когда часть сердечной мышцы начинает отмирать из-за недостатка кровоснабжения.