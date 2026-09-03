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ИА Регнум

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Центр «Наследие» передал партию гуманитарной помощи солдатам ВС РФ

Центр «Наследие» передал партию гуманитарной помощи солдатам ВС РФ

Центр «Наследие» передал очередную партию гуманитарной помощи солдатам Вооруженных сил России, участвующим в СВО.

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