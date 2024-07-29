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Последнее предупреждение: Путин сообщил о завершении разработки ударных систем в РФ

Последнее предупреждение: Путин сообщил о завершении разработки ударных систем в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России. Как предупредил глава государства в своей речи ко Дню Военно-морского флота России 28 июля, это является зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
В ситуации, когда США бросают вызов, оснащать гиперзвуковыми комплексами ВС РФ необходимо. Только на что расчитывают те, кто воспользуется этими ракетами средней и малой дальности? Следом за ними полетят стратегические ракеты и там уже всё равно сколько их у кого.
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