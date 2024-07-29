Последнее предупреждение: Путин сообщил о завершении разработки ударных систем в РФ

Игорь Кузнецов

В ситуации, когда США бросают вызов, оснащать гиперзвуковыми комплексами ВС РФ необходимо. Только на что расчитывают те, кто воспользуется этими ракетами средней и малой дальности? Следом за ними полетят стратегические ракеты и там уже всё равно сколько их у кого.