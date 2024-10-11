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Расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожили украинский миномет и сорвали ротацию ВСУ

Расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожили украинский миномет и сорвали ротацию ВСУ

Скриншот видео Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" сорвали проведение ротации подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов, а еще уничтожили 120-миллиметровый миномет на одном из направлений спецоперации РФ.

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