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Митрополит Феодосий рассказал о нападениях на храмы и убийствах верующих в Украине

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий дал интервью греческому информационному агентству «Ромфея» и заявил о планомерном геноциде против канонической Церкви Московского Патриархата в Украине.

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