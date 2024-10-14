Полицейские установили личности двух подростков, которые нарисовали свастику на снегу перед воинским мемориалом в Железногорске-Илимском.
Российские подростки нарисовали свастику перед воинским мемориалом и попались
Комментарии
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Федор Родников
Века пробежали,а народ не изменился как были дикари так и остались и отсюда следует вывод-сечь сучьих детей и их родителей принародно на площади пока не обсерутся.
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18 час.
М
ММ
ПОРОТЬ! Только пороть и других вариантов человечество еще не придумало.
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17 час.
Е Пронина
в колонию родителей и подростков, поркой уже не исправить) вот что значит искажать историю в учебниках))
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16 час.
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