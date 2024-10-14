Российские подростки нарисовали свастику перед воинским мемориалом и попались

Федор Родников Века пробежали,а народ не изменился как были дикари так и остались и отсюда следует вывод-сечь сучьих детей и их родителей принародно на площади пока не обсерутся.

М ММ ПОРОТЬ! Только пороть и других вариантов человечество еще не придумало.