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Премьер-министр Пакистана заявил о намерении искоренить терроризм в стране

Премьер-министр Пакистана заявил о намерении искоренить терроризм в стране

Приверженность делу искоренения терроризма в стране выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан в связи с гибелью 10 военнослужащих под огнем террористов на блокпосту в округе Кеч провинции Белуджистан 28 января в своем официальном Twitter-блоге.

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