Премьер-министр Пакистана заявил о намерении искоренить терроризм в стране

Приверженность делу искоренения терроризма в стране выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан в связи с гибелью 10 военнослужащих под огнем террористов на блокпосту в округе Кеч провинции Белуджистан 28 января в своем официальном Twitter-блоге.