Во Франции сенатор связал гибель людей в Майотте и нехватку денег

Стихийное бедствие, в результате которого погибли 39 человек и многие получили ранения, обнажило нехватку инвестирования французский властей в остров Майотта, 23 декабря заявил сенатор от Майотты Саид Омар Ойли в эфире телеканала Franceinfo.
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