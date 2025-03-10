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Рязанские новости

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В Рязани конфисковали более тысячи пачек нелегальных сигарет

В Рязани конфисковали более тысячи пачек нелегальных сигарет

В Рязани сотрудники полиции пресекли незаконную продажу табачной продукции без акцизных марок. В ходе рейда, направленного на борьбу с оборотом контрафактных товаров, правоохранители обнаружили торговую точку, реализующую сигареты по сниженной цене.

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