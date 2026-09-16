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Daily Moscow

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В Мытищах прошло Первенство России по прикладному рукопашному бою

В Мытищах прошло Первенство России по прикладному рукопашному бою

С 4 по 6 сентября в Мытищах Московской области состоялось Первенство России по прикладному рукопашному бою.

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