Россиянку похоронили в турецком Орду

Маргариту Караджу, чье тело было обнаружено на севере Турции, похоронили в провинции Орду.Фото: Margarita Karaca / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)--> Маргариту Караджу, чье тело было обнаружено на севере Турции, похоронили в провинции Орду.