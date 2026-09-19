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Бойцы "Севера" пресекли попытку прорыва двух групп ВСУ из котла под Харьковом

Бойцы "Севера" пресекли попытку прорыва двух групп ВСУ из котла под Харьковом

РИА Новости/Евгений Биятов Бойцы группировки войск "Север" сорвали попытку прорыва двух штурмовых групп ВСУ из волчанского котла в Харьковской области.

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