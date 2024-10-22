Германия ответила на претензии России из-за сил НАТО в бывшей ГДР

Открытие в восточногерманском городе Росток Балтийского командного оперативно-тактического соединения (CTF Baltic) не нарушает положения Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договор 2+4»), поскольку штаб не является подразделением НАТО.
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