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Царьград

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Трамп обсудит с Бернемом оборонные расходы Британии на 81-й ГА ООН

Трамп обсудит с Бернемом оборонные расходы Британии на 81-й ГА ООН

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом вопрос оборонных расходов на встрече в рамках Генассамблеи ООН.

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