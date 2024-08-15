Фермеры на севере страны говорят, что земля очень сухая и посевы вянут

Фермеры на севере страны сообщают, что земля очень сухая, а посевы вянут с каждым днем. Поскольку более половины урожая уничтожено жарой, фермеры опасаются, что не смогут окупить инвестиции, сделанные в этом сезоне.
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