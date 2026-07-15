Неожиданный удар: Россия нарушила все планы НАТО – ключевые маршруты под контролем Юлия ЧелкановаЛогистическая сеть НАТО, по которой западное вооружение поступает на Украину, оказалась под круглосуточным наблюдением.
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