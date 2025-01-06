Инвестиционные банки готовятся к кризису 2025 года

Инвестиционные банки готовятся к кризисному году, в котором им придется кардинально изменить размер комиссий за сделки, чтобы оправдать рекордные цены на акции и дорогостоящий найм, осуществленный во время двухлетнего спада, пишет Financial Times Шесть зарегистрированных независимых инвестиционных банков — Evercore, Lazard, PJT, Moelis, Perella Weinberg и Houlihan Lokey — достигли рекордных максимумов в последние недели, инвесторы ожидают долгожданного восстановления активности в сфере слияний и поглощений при втором президентстве Трампа.