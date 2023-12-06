В заброшенном доме в Свердловском районе ЛНР найден тайник с оружием и боеприпасами

Сотрудники ГУУР МВД России и региональной полиции совместно с ФСБ России во взаимодействии с коллегами из Росгвардии в результате отработки оперативной информации в заброшенном доме одного из населённых пунктов Свердловского района ЛНР обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
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