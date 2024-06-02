В ДНР в ДТП погиб певец Антон Казимир, исполнявший песни Михаила Круга

В городе Макеевка Донецкой Народной Республики в результате ДТП погиб певец Антон Казимир.Авария с участием машины Audi Q7, в которой находился исполнитель, 26 мая поздно вечером вылетела с трассы в Советском районе Макеевки.
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