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Инфантино – сборной Аргентины: «Выдающийся чемпионат мира! Невероятные камбэки и боевой дух, вдохновивший миллионы людей. Спасибо за ваш вклад в то, что этот турнир стал таким особенным»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил сборную Аргентины за чемпионат мира.  Аргентинцы заняли второе место, уступив в финале сборной Испании со счетом 0:1.

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