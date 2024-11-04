Витебская академия ветеринарной медицины отмечает свое 100-летие.

К вековому юбилею Витебская ордена ´Знак Почета´ государственная академия ветеринарной медицины подходит с уникальной находкойПуть во второе столетие истории ВГАВМ символично ´откроют´ ключами, которыми ровно век назад учреждению образования дал старт его первый ректор Е.
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